Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ

6 Нояб. 16:33 2018-11-06T16:33:20+03:00

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителя главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Документ, подписанный премьер-министром, опубликован на официальном сайте правовой информации. Новым замглавы Минтруда стал Дмитрий Волков.

"Назначить Волкова Дмитрия Анатольевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - сообщается в распоряжении.

Известно, что Дмитрий Волков ранее трудился в должности заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. Ушел в отставку в июне 2018 года.

Известно, что в новой должности Волков будет отвечать за ценообразование в строительстве и техническое регулирования, а также курировать департамент градостроительной деятельности и архитектуре.