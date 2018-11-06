Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителя главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Документ, подписанный премьер-министром, опубликован на официальном сайте правовой информации. Новым замглавы Минтруда стал Дмитрий Волков.
"Назначить Волкова Дмитрия Анатольевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - сообщается в распоряжении.
Известно, что Дмитрий Волков ранее трудился в должности заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. Ушел в отставку в июне 2018 года.
Известно, что в новой должности Волков будет отвечать за ценообразование в строительстве и техническое регулирования, а также курировать департамент градостроительной деятельности и архитектуре.