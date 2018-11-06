Хакеры украли биткоинов на 180 тысяч долларов под видом Илона Маска
Больше 180 тысяч долларов смогли заработать хакеры на имени гендиректора Tesla Илона Маска. Мошенники организовали фейковую распродажу биткоинов.
Как сообщает BBC News, хакеры смогли взломать официальные Twitter-аккаунты британского ритейлера одежды Matalan, киностудии Pathe UK и издательства Pantheon Books.
На страницах они изменили имя и фотографию, имитируя официальную страницу Илона Маска. Затем они опубликовали информацию о грандиозной распродаже биткоинов в честь увольнения американского изобретателя с поста гендиректора Tesla.
По условиям акции, для получения обещанной криптовалюты следовало выслать на специальный счет небольшую сумму. Добиться правдоподобности хакерам помогли фейковые страницы блогеров и спортсменов, которые рекомендовали участие в розыгрыше биткоинов.
Известно, что всего за один день взломщики смогли получить больше 28 биткоинов, что составляет около 180 тысяч долларов.