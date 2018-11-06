2018-11-06T17:26:01+03:00
Общество

Хакеры украли биткоинов на 180 тысяч долларов под видом Илона Маска

Мошенники предлагали за небольшое количество биткоинов присоединиться к распродаже
Алена Басавина
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Хакеры смогли убедить подписчиков, что Илон Маск устраивает распродажу в честь своего ухода из TeslaХакеры смогли убедить подписчиков, что Илон Маск устраивает распродажу в честь своего ухода из TeslaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больше 180 тысяч долларов смогли заработать хакеры на имени гендиректора Tesla Илона Маска. Мошенники организовали фейковую распродажу биткоинов.

Как сообщает BBC News, хакеры смогли взломать официальные Twitter-аккаунты британского ритейлера одежды Matalan, киностудии Pathe UK и издательства Pantheon Books.

На страницах они изменили имя и фотографию, имитируя официальную страницу Илона Маска. Затем они опубликовали информацию о грандиозной распродаже биткоинов в честь увольнения американского изобретателя с поста гендиректора Tesla.

По условиям акции, для получения обещанной криптовалюты следовало выслать на специальный счет небольшую сумму. Добиться правдоподобности хакерам помогли фейковые страницы блогеров и спортсменов, которые рекомендовали участие в розыгрыше биткоинов.

Известно, что всего за один день взломщики смогли получить больше 28 биткоинов, что составляет около 180 тысяч долларов.

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