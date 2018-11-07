2018-11-06T18:06:44+03:00
Здоровье

«Лечение рака облепихой»: Эксперты обсудили, как бороться с фейковыми медицинскими новостями в СМИ

Участники научной конференции Futuremed 2018 считают главными причинами распространения дезинформации погоню за трафиком и предрассудки пациентов
Ирина СУХАНОВА
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Проблема распространения фейковых медицинских новостей в СМИ стала одной из основных тем дискуссии участников III Международной научно-практической конференции Futuremed 2018. Эксперты обсудили, какое будущее ждет масс-медиа в эпоху персонализированной медицины. Конференция Futuremed 2018 была организована ведущей медицинской компанией ИНВИТРО.

Эксперты назвали главные проблемы, присущие сегодня всем медицинским СМИ: это фейковые новости, погоня за трафиком, низкий уровень образования и предрассудки людей в области здравоохранения. Участники дискуссии придумали название «Облепиховые СМИ»: именно такие медиа рассказывают, что облепихой можно вылечить рак, а сода избавляет от простатита.

- Людям нравится в это верить. Зачем читать систематический обзор, когда можно зайти в паблик и увидеть, что ты просто пьешь воду с волшебной розовой солью и поправляешься, - считает сооснователь паблика «Медач» Виктория Соколикова.

По мнению генди ректора холдинга «ФестМедиаИнвест» Федора Щербакова, бороться с фейковыми новостями сложно — нет достаточной законодательной базы. Сегодня СМИ стоят перед моральным выбором: чем больше «облепиховых» новостей, тем больше трафика и денег. Благодатная почва для таких новостей — соцсети, распространяющие их на огромную аудиторию.

Как считает ди ректор по маркетингу и коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов, переломить ситуацию можно, только изменив парадигму информирования:

- Наряду с оказанием медицинской услуги будет создан и канал доставки информации, которая должна доставляться тем, кто и оказывает медицинскую услугу, - подчеркивает эксперт.

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