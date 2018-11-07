Россияне накопили 39 миллиардов рублей долгов

7 Нояб. 12:31 2018-11-07T12:31:32+03:00

За год долги несостоятельных граждан выросли на 28%

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В последнее время все больше россиян не справляются с долговой нагрузкой и попадают в разряд несостоятельных граждан. В итоге растут долги потенциальных банкротов.

К третьему кварталу 2018-го общая сумма таких проблемных задолженностей выросла на 28% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и уже перевалила за 39 миллиардов рублей. Такие данные приводят в Национальном центре банкротств.

В среднем на одного несостоятельного клиента сегодня приходится примерно 1,3 миллиона рублей долга. И таких потенциальных банкротов уже порядка 3,6 миллионов.

Единственный выход для должников скинуть с себя эту «кабалу» - признать банкротом. Такое право у россиян появилось в 2015-м, когда вступил в силу закон «О банкротстве физлиц». И суды в 90-95% случаев идут людям навстречу и признают их банкротами. Но ситуация все равно остается напряженной.Эксперты уверены, что долги будут только расти, так как доходы людей падают.

Цифры Росстата подтверждают напряженную ситуацию: в сентябре доходы россиян уже снизились на 1,5%.

- Чтобы остановить рост проблемных кредитов, надо снизить суммы штрафов и пени, которые сейчас начисляют банки, - считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он намерен выступить с такой законодательной инициативой. Но эксперты полагают, что банки не пойдут на послабления, ведь им не нужны безвозвратные долги, которые придется списывать, пишет газета "Известия".