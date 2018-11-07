2018-11-07T12:52:14+03:00
Политика

Польша начинает военные учения НАТО

Вооруженные силы отработают взаимодействие с союзниками
Алена Басавина
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Польша отработает взаимодействие с союзниками по НАТОПольша отработает взаимодействие с союзниками по НАТОФото: REUTERS
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Польская армия с 7 ноября начинает активную фазу военных учений под названием «Анаконда-2018». Военнослужащим предстоит научиться взаимодействовать с союзниками.

Отработка практических умений польских солдат пройдет до 16 ноября. 26 ноября начнется командно-штабная фаза. Учения закончатся 6 декабря 2018 года.

Принимать участие в учениях будут военнослужащие 10 стран НАТО. Предполагается, что учения помогут наладить сотрудничество для достижения стратегической оборонной операции.

Как сообщает ТАСС, в маневрах задействуют около 12,5 тысяч солдат. Местом проведения станет не только сухопутная часть Польши, но и акватория Балтийского моря при участии военных Эстонии, Литве и Латвии.

"Анаконда-2018" будет учением, интегрирующим все действия, вытекающие из решений варшавского саммита НАТО в 2016 году", - сообщает польское оборонное ведомство.

Напомним, что в июне 2018 года Польша и страны Прибалтики провели учения Североатлантического альянса «Удар саблей». В нем приняли участие около 18 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО.

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