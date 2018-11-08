2018-11-08T12:57:38+03:00
Экономика

Польша подписала договор на поставку сжиженного газа из США

Получать американское топливо Польша будет 24 года
Алена Басавина
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Польская компания PGNiG подписала контракт на поставку американского топливаПольская компания PGNiG подписала контракт на поставку американского топливаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польская энергетическая компания PGNiG заключила контракт с Cheniere Marketing International на поставку сжиженного природного газа. Церемония прошла в четверг, 8 ноября.

Согласно подписанному договору, ежегодные поставки СПГ в Польшу будут составлять около 1,95 миллиарда куб.м. газа. Общий объем поставок составит 29,5 миллиона тонн. Срок действия контракта — 24 года.

Напомним, что в октябре PGNiG уже подписала один контракт с американцами на поставки 2 млн тонн сжиженного природного газа.

Известно, что главным поставщиком газа в Польшу является российская компания «Газпром». В 2012 году импортер взял курс на снижение цен на газ для Польши, однако PGNiG посчитала стоимость завышенной и подала в арбитражный суд.

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