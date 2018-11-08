Медведев попросил главу РЖД не хвастать достижениями

8 Нояб. 19:14 2018-11-08T19:14:40+03:00

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Дмитрий Медведев призвал к скромности генерального директора ОАО «Российские железные дороги» во время заседания Правительства.

Призыв не хвалиться успехами был сделан премьер-министром, когда Олег Белозеров начал выступление об инвестиционной программе компании на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

«Давайте не про достижения. Вы:«Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот выше советского». Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной станции были, вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать», — отчитал Белозерова председатель Правительства.

Во время образовавшейся паузы Дмитрий Медведев спросил, имеются ли у Белозерова более конкретные дополнения к протокольному решению о параметрах финансового плана «РЖД». На это генеральный директор улыбнулся и ответил, что протокол составлен с учетом всех пожеланий компании.