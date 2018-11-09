Фильм о дорогах в России вошел в список претендентов на «Оскар»

9 Нояб. 03:14 2018-11-09T03:31:46+03:00

Один из персонажей картины на капоте автомобиля. Кадр из фильма

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В список из 166 претендентов на престижную премию Американской академии киноискусств «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» включили картину петербургского режиссера Дмитрия Калашникова «Дорога».

В шорт-лист войдут 15 документальных лент, их перечень объявят 17 декабря, а пятерка номинантов на кинопремию станет известна уже в новом году, 22 января.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 67-минутная лента «Дорога» смонтирована из записей видеорегистраторов российских автомобилистов, в нее вошли около 60 роликов, которые сняли разные люди. В фильме много печального и смешного, он предельно честно показывает настоящий русский характер.

В январе этого года «Дорогу» показали в 35 городах США, многие крупные американские СМИ опубликовали рецензии на картину.

Очередная, 91-я по счету церемония вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе состоится 24 февраля 2019 года.