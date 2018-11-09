9 Нояб. 13:01 2018-11-09T13:01:47+03:00

В Барселоне автомобиль сбил пешеходов и снес две террасы, пострадали 4 человека Фото: REUTERS

В результате инцидента 10-летняя девочка была направлена в больницу с тяжелыми травмами

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В Барселоне утром 8 ноября автомобиль выехал на тротуар, после чего сбил несколько пешеходов, снес две трассы и припаркованные мотоциклы. В результате инцидента пострадали 4 человек. Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia.

Авария произошло в районе 9 утра по местному времени (11:00 мск). Известно, что среди пострадавших оказалась 10-летняя девочка, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Полиция считает, что водитель автомобиля утратил контроль над своим транспортным средством и выехал на тротуар. Следствие исключает возможныйй террористический акт.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Волгограде 34-летний пешеход попал под колеса автобуса. 59-летний водитель автобуса «ЛИАЗ-529267» не заметил мужчину на дороге и сбил его. Пострадавшего направили в больницу.