В Барселоне автомобиль сбил пешеходов и снес две террасы, пострадали 4 человека
В Барселоне утром 8 ноября автомобиль выехал на тротуар, после чего сбил несколько пешеходов, снес две трассы и припаркованные мотоциклы. В результате инцидента пострадали 4 человек. Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia.
Авария произошло в районе 9 утра по местному времени (11:00 мск). Известно, что среди пострадавших оказалась 10-летняя девочка, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Полиция считает, что водитель автомобиля утратил контроль над своим транспортным средством и выехал на тротуар. Следствие исключает возможныйй террористический акт.
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