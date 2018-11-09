2018-11-09T14:29:10+03:00
Общество

Сотрудники аэропорта в Дубае нашли в багаже младенца

Новорожденный ребенок лежал в закрытой сумке с вещами [видео]
Алена Басавина
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Малыша положили в сумку и завалили вещамиМалыша положили в сумку и завалили вещами
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Видеозапись с найденным младенцем появилась накануне в социальных сетях. Один из пользователей рассказал, что ребенка нашли сотрудники аэропорта Дубая.

В ролике видно, что малышку аккуратно упаковали в кожаную сумку вместе с другими вещами. Из багажа ребенка аккуратно достали работники терминала.

Сотрудники аэропорта Дубая нашли в сумке похищенного младенца.Малышку аккуратно упаковали в кожаную сумку вместе с другими вещами

Автор ролика указал, 5-месячный малыш был похищен из провинции Пешавар в Пакистане. Его перевезли в Дубай рейсом Пакистанских Международных авиалиний.

«5-месячный пакистанский ребенок был похищен. Злоумышленник положил ребенка в сумку и привез в Дубай вчера из Пешавара, но к счастью, его поймали в международном аэропорту Дубая», - написано под видео.

На данный момент с маленьким пакистанцем всё хорошо. Его дальнейшая судьба не сообщается.

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