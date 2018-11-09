2018-11-09T15:01:13+03:00
Политика

Дональд Трамп назначил нового генпрокурора США

Место Джеффа Сешнса в Министерстве юстиций займет Мэтью Уитакер
Алена Басавина
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Дональд Трамп назначил нового Генерального прокурора СШАДональд Трамп назначил нового Генерального прокурора СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп назначил нового генерального прокурора США. О кадровом назначении американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Мы рады сообщить, что Мэтью Г. Уитакер, начальник штаба Генерального прокурора Джеффа Сешнса в Департаменте юстиции, станет нашим новым генеральным прокурором Соединенных Штатов. Он будет хорошо служить нашей стране», - сообщил президент.

Напомним, что накануне Джефф Сешнс покинул свой пост по просьбе главы США.

«Мы благодарим Генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему здоровья!», - сказал президент.

Известно, что в последнее время Дональд Трамп не раз публично критиковал экс-генпрокурора, за то что он якобы дал «зеленый свет» расследованию иностранного вмешательства в выборы США. На это министр высказывал готовность уйти в отставку, однако президент увольнять чиновника не спешил.

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