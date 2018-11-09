Ученые: рождественские песни опасны для здоровья и семейного бюджета

9 Нояб. 15:29 2018-11-09T15:29:07+03:00

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Ученые доказали, что рождественские песни опасны для здоровья и вызывают депрессию у многих людей. Примечательно, что раздражение у человека может вызвать любой повторяющийся плей-лист, однако именно новогодние песни вызывают целый ряд ассоциаций, которые могут негативно сказаться на настроении человека.

Согласно результатам опроса, проведенного Американской психологической ассоциацией, более 60% людей при звуках рождественских песен испытывают настоящий стресс, поскольку далеко не все воспоминания людей о праздниках — радостные.

Ученые отмечают, что предвкушение праздников — это растущее напряжение, которое может в результате проявиться в виде головных болей, повышенного кровяного давления и болей в груди. В результате, из-за стресса у людей растет риск развития таких заболеваний, как диабет, гипертония, астма и артрит, пишет сайт «Свободная пресса».

Специалисты отмечают, что нервничать людей зачастую заставляют мысли о грядущих финансовый убытков, которых не избежать в праздники. И запустить этот процесс могут рождественские песни. Специалисты отмечают, что именно под влиянием новогодних мелодий люди делают больше покупок. Кроме того, на поведение покупателей влияют ароматы сосны и корицы, пишет сайт argumenti.ru.