Франция передала России личные вещи Александра II

10 Нояб. 03:41 2018-11-10T04:37:06+03:00

Исторические реликвии вернутся в Свято-Николаевский собор в Ницце, откуда они и были украдены

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В пятницу, 9 ноября, в Париже состоялась торжественная церемония передачи российскому послу во Франции Алексею Мешкову нескольких личных вещей императора Александра II.

Среди исторических реликвий – три платка с его инициалами, форменный мундир императора и его портрет, а также рубашка и жилет, которые были на императоре во время покушения в 1881 году, на них осталась его кровь. Эти вещи после убийства Александра II хранила у себя его вдова Екатерина Долгорукова, жившая во Франции. Потом она завещала их Свято-Николаевскому собору в Ницце, откуда артефакты были украдены несколько лет назад.

Российский посол поблагодарил французское министерство культуры, Минюст и правоохранительные органы Франции за то, что они помогли вернуть реликвии.

«Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние. И за последний год что-то нам удалось сделать благодаря, прежде всего, поддержке французских властей и наших адвокатов… Сегодня у нас это событие наступило – вернулись реликвии Александра II, которые в самое ближайшее время займут свое место там, откуда они были украдены — в Свято-Николаевском соборе в Ницце», - приводит его слова РИА Новости.

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