2018-11-10T09:42:24+03:00
Происшествия

В жилом доме на улице Островитянова в Москве взорвался бытовой газ

В одной из квартир девятиэтажки начался пожар, по предварительным данным, пострадали 4 человека [видео]
Денис СУХОВ
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Фото: Артем Коротаев/ТАССФото: Артем Коротаев/ТАСС
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В Москве в одной из квартир жилого многоэтажного дома на улице Островитянова произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. По данным столичного МЧС, из горящего здания спасены 25 человек, включая грудного ребенка.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 4 человека. Взрыв произошел в квартире на первом этаже. По предварительным данным, накануне в ней работали специалисты газовой службы.

На юго-западе Москвы произошел пожар .

После начала пожара большинство жителей верхних этажей самостоятельно покинули свои квартиры, остальным помогли эвакуироваться прибывшие на место пожарные. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

По словам очевидцев, взрыв нанес девятиэтажке значительный ущерб: в десятках квартир выбило стекла, повреждены лифты, частично деформированы панели.

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