«Не делает, что ей говорят»: Британские политологи раскрыли истинную причину ненависти Запада к России

10 Нояб. 09:15 2018-11-10T09:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти западных страны никогда не признают истинных причин противостояния с Россией. Однако ничего загадочного в их мотивах нет, утверждают британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy».

Книга состоит из провокационных вопросов Элфорда и развернутых ответов Коулза на тему международных отношений, в том числе между Великобританией, США и Россией. Отрывки из новой работы публикует издание CounterPunch.

По словам Коулза, противостояние между Лондоном и Москвой началось еще в начале ХХ века, в период, который британские историки называют «первой холодной войной». Тогда две державы вели борьбу за стратегические ресурсы и торговые пути, а после прихода к власти большевиков Россия превратилась и в идеологическую угрозу.

Между прочим политолог напомнил, что именно Великобритания применила химическое оружие на территории России, поддерживая операции Белой армии. Позже Черчилль открыто охарактеризовал эти действия как «правильное лекарство». Но сегодня «все говорят о том, как Москва угрожает Западу» отравляющими веществами, недоумевает Коулз.

Эксперт считает, что сегодня Россия двигается к «экономическому национализму», доступ американских корпораций к рынку осложнили пошлины. Именно это стало реальной угрозой для Запада, который «ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят».

В отношении Москвы главная цель заключается в сохранении американской экономической гегемонии и культуры «свободного рынка», в то время как сами США продолжат оставаться протекционистами. Однако говорить об этом общественности нельзя, отметил Коулз.

Аналогично политолог критикует западные военные доктрины. По его словам, еще много лет назад американские специалисты предупреждали, что любые попытки Запада влиять на Украину приведут к «аннексии» Крыма Россией. Таким образом, сейчас Москва лишь продемонстрировала ответ на недружелюбные действия НАТО.

«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои манёвры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше», - приводит понятную аналогию Коулз.