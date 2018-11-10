2018-11-10T17:01:39+03:00
Экономика

«Роснефть» первой подписала документы о стабилизации рынка топлива

Компания направила их в правительство РФ 1 ноября
Ксения БОГДАНОВА
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Компания «Роснефть» подписала документы о стабилизации рынка топлива еще первого ноября. Как сообщил журналистам пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в тот же день они были направлены в правительство РФ.

- Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство. Это было 1 ноября, - рассказал Михаил Леонтьев.

Ранее, 31 октября, представители нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и независимые НПЗ договорились заморозить цены на топливном рынке и согласовали уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных ценах и объемах. Производители пообещали, что до конца 2018 года цены останутся на уровне конца мая – начала июня. После этого цены будут постепенно проиндексированы в рамках годовой инфляции 4-4,6%. При этом реализация нефтепродуктов и ежемесячное производство должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение будет действовать до 31 марта, сообщает РИА "Новости".

Напомним, поручение подписать с ведущими нефтяными компаниями России соглашение о стабилизации цен на топливо Минэнерго и ФАС дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Крупнейшие компании, в том числе «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть» должны были подписать документы до 7 ноября.

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