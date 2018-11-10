На Украине предложили отказаться от празднования 8 марта из-за России

10 Нояб. 21:05 2018-11-10T21:05:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович вновь предложил отказаться от 8 марта. Дело в том, что, по его мнению, синхронное празднование одних и тех же дат с Россией «ослабляет» незалежную. Более того, Вятрович уверен, что большинство его сограждан понимают, что нельзя «жить в одном ритме с государством-агрессором».

«Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования», - сказал глава УИНП в интервью украинским СМИ.

При этом Владимир Вятрович уточнил, что призывает не убрать праздник из календаря, а лишь изменить его идею и концепцию: сделать из Международного женского дня День борьбы за права женщин и лишить его статуса выходного. «Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков"», - добавил Вятрович.

Кстати, отметим, Украинский институт национальной памяти уже не первый год добивается отмены 8 марта. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года УИНП подал на утверждение кабмина незалежной законопроект, предлагавший отменить Международный женский день в стране, а также переименовать Международный день солидарности трудящихся, отмечаемый 1 мая, в День труда.