2018-11-11T01:23:10+03:00
В мире

Суд оправдал мэра Рима по обвинениям в лжесвидетельстве

Судья счел, что ложь Вирджинии Раджи не является преступлением
Юлия ДИВЕЕВА
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Мэр Рима Вирджиния РаджиМэр Рима Вирджиния РаджиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд Рима оправдал в субботу мэра столицы Италии Вирджинию Раджи по делу о незаконных назначениях в ее администрации. Процесс длился два года, обвинение требовало для обвиняемой 10 месяцев тюрьмы.

Дело касалось назначения Ренато Марры, брата Раффаэле Марры, который был ранее арестован по обвинениям в коррупции в предыдущих муниципальных администрациях Рима. Раджи обвинили в лжесвидетельстве.

Судя Роберто Ранацци вынес решение, что “ложь, о которой шла речь в обвинении, не является преступлением”, пишет агентство ANSA.

Сама мэр, услышав свой вердикт, отреагировало очень эмоционально, расплакавшись от радости и обнимая своих адвокатов. Если бы ее признали виновной, Раджи пришлось бы подать в отставку, даже при условии обжалования приговора.

Мэр Рима является членом партии “Движение “Пятьзвезд”, устав которой запрещает партийцам на госслужбе занимать пост после обвинительного приговора.

Раджи была избрана главой администрации столицы два с половиной года назад, когда “Пять звезд” еще была оппозиционной партией.

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