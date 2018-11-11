Названы лучшие города для шопинга в России

11 Нояб. 15:31 2018-11-11T16:31:07+03:00

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Москва, Санкт-Петербург и Сочи являются лучшими городами в России для шопинга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом жилья tvil.ru.

Опрос был приурочен ко Всемирному дню шопинга, который отмечается 11 ноября. 53 процента участников голосования, проведенного в социальных сетях, назвали Москву лучшим городом для шопинга. На втором месте оказался Санкт-Петербург. За северную столицу проголосовали 26 процентов респондентов. Замкнул тройку лидеров Сочи, за который отдали свои голоса 15% участников опроса.

В рейтинг также попали Казань и Калининград. Оба города получили по 3% голосов пользователей.

Авторы опроса отмечают, что для большинства людей шопинг стал важной частью отдыха. Они подчеркнули, что речь идет не только о покупках вещей, но и об отдыхе в крупных торговых центрах, многие из которых являются крупными развлекательными комплексами.