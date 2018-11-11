На Украине за взрывы на арсеналах наказали более 20 генералов

11 Нояб. 19:20 2018-11-11T19:20:50+03:00

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Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, как власти разобрались с ситуацией с взрывами на украинских складах боеприпасов. По его словам, за последние три года наказание за подобные ЧП понесли в общей сложности 75 человек, в том числе более 20 генералов.

«После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов», - заявил Полторак украинским СМИ.

Однако, как признал глава Минобороны незалежной, в результате возникли кадровые проблемы: теперь выполнять обязанности привлеченных к ответственности людей никто не хочет. «Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса», - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за последние четыре года на Украине произошло несколько крупных пожаров на военных арсеналах. К примеру, 9 октября текущего года взрывы и пожар случились на складе боеприпасов в Черниговской области. Тогда более 60 человек отравились продуктами горения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.