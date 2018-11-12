Руководитель протокола премьер-министра РФ покидает свой пост

12 Нояб. 11:20 2018-11-12T11:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель главы аппарата кабмина Марина Ентальцева заявила о своем уходе с поста руководителя протокола председателя правительства РФ. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Ентальцева работала в сфере государственного протокола на высшем уровне с 2000 года.

Политик выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву за то, что ее пригласили возглавить в Кремле сначала протокол президента, а после и председателя правительства.

«Мне очень нравится моя работа, коллектив, но мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей», - сказала Ентальцева.

Мария Ентальцева работала с Медведевым с 2008 по 2012 годы в качестве руководителя протокола президента, а после - в ранге шефа протокола премьера. Она отметила, что за годы работы с премьером у нее сложились «хорошие, добрые деловые и человеческие отношения», в связи с чем сложно принимать решение об уходе.

Однако, Ентальцева также считает, что «начавшийся [с обновлением состава правительства после инаугурации президента в мае 2018 года] новый политический цикл - это тот момент, когда правильно принять такое решение».

Руководитель протокола рассказала, что продолжит свою деятельность в Фонде "Сколково".

«Премьер-министр как председатель попечительского совета Фонда уделяет большое внимание развитию инновационного центра. Надеюсь, там я смогу применить свой опыт и принести пользу», - отметила она.