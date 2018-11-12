Лжебанки обманули россиян на 250 миллионов рублей

12 Нояб. 11:38 2018-11-12T11:38:22+03:00

За год число мошеннических финструктур выросло в восемь раз

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В последнее время численность мошеннических кредитных организаций растет в геометрической прогрессии. Аферисты «переключили» свои атаки с банков на людей, а так как уровень финансовой грамотности у россиян очень низкий, то клюют на мошенников тысячи.

Только за год от их действий пострадало порядка 50 тысяч человек . Ущерб от псевдокредитных организация составил примерно 250 миллионов рублей. А число заблокированных ЦБ сайтов лжебанков выросло в семь раз - с 44 до 326-ти. такие данные приводит центр по борьбе с киберпреступностью (ФинЦЕРТ).

- Ежедневно злоумышленники проводили 1274 трансакции по выманиванию денег у населения, - добавляют в компании Zecurion Analytics, специализирующейся на кибербезопасности.

Аферисты «маскируются» под известные бренды (схожие логотипы и шрифты), или просят, например, оплатить энную сумму для подтверждения кредита… Поэтому в числе пострадавших в основном пожилые люди и малообеспеченные - те, кто срочно нуждается в деньгах.

Центробанк беспрерывно мониторит интернет и блокирует мошеннические схемы в сети, но их численность все равно растет. И по прогнозам экспертов, будет расти еще.

Одни считают, что надо срочно повышаю уровень финзнаний россиян, другие - что надо ужесточать уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность. А пока советуют россиянам внимательнее изучить банк, с которым они намерены сотрудничать, пишет газета "Известия".