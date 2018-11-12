Китайский истребитель пятого поколения J-20 сняли на видео

12 Нояб. 18:40 2018-11-12T18:40:04+03:00

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Четверка новейших китайских истребителей J-20 была снята на видео. Показательный полет был совершен в рамках международного авиашоу Airshow China в городе Чжухай. В ходе выступления истребители пролетели над землей на высоте около 50 метров, а также продемонстрировали работу отсеков, в которых будет размещаться вооружение.

В настоящий момент Китай ведет разработку двух типов истребителей 5-го поколения. Истребитель J-20 был официально принят на вооружение в 2017 году; сейчас в эксплуатации находятся самолеты предсерийной партии. Другой продукт китайской авиапромышленности – истребитель J-31 – впервые поднялся в воздух в конце октября 2012 года. Стоит отметить, что этот самолет оснащен российским двигателем РД-93, который уже устанавливается на китайский легкий истребитель JF-17.