Китайский истребитель пятого поколения J-20 сняли на видео
Четверка новейших китайских истребителей J-20 была снята на видео. Показательный полет был совершен в рамках международного авиашоу Airshow China в городе Чжухай. В ходе выступления истребители пролетели над землей на высоте около 50 метров, а также продемонстрировали работу отсеков, в которых будет размещаться вооружение.
В настоящий момент Китай ведет разработку двух типов истребителей 5-го поколения. Истребитель J-20 был официально принят на вооружение в 2017 году; сейчас в эксплуатации находятся самолеты предсерийной партии. Другой продукт китайской авиапромышленности – истребитель J-31 – впервые поднялся в воздух в конце октября 2012 года. Стоит отметить, что этот самолет оснащен российским двигателем РД-93, который уже устанавливается на китайский легкий истребитель JF-17.
Китайский истребитель 5-го поколения J-20 совершил полет в рамках авиашоу.