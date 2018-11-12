Около 80 ракет запустили по Израилю из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа запустили около 80 ракет по Израилю. Об этом 12 ноября вечером сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
«К настоящему моменту были засечены порядка 80 ракетных запусков из сектора Газа по израильской территории. Часть запусков была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - приводит ТАСС сообщение армии Израиля.
Enlace Jud o on Twitter..
Известно, что на данный момент сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля. Туристов на побережье Мертвого моря предупреждают о возможных ракетных атаках.
В ответ на действия палестинских радикалов истребители ВВС Израиля начали атаку по сектору Газа.
«Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», - говорится в сообщении армии.