Около 80 ракет запустили по Израилю из сектора Газа

12 Нояб. 19:35 2018-11-12T19:35:35+03:00

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Палестинские радикалы из сектора Газа запустили около 80 ракет по Израилю. Об этом 12 ноября вечером сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«К настоящему моменту были засечены порядка 80 ракетных запусков из сектора Газа по израильской территории. Часть запусков была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - приводит ТАСС сообщение армии Израиля.

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Известно, что на данный момент сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля. Туристов на побережье Мертвого моря предупреждают о возможных ракетных атаках.

В ответ на действия палестинских радикалов истребители ВВС Израиля начали атаку по сектору Газа.

«Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», - говорится в сообщении армии.