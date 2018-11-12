2018-11-12T19:35:35+03:00
Политика

Около 80 ракет запустили по Израилю из сектора Газа

Большую часть боеприпасов удалось перехватить системой ПВО
Алена Басавина
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Истребители ВВС Израиля начали атаку террористов в секторе ГазаИстребители ВВС Израиля начали атаку террористов в секторе ГазаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палестинские радикалы из сектора Газа запустили около 80 ракет по Израилю. Об этом 12 ноября вечером сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«К настоящему моменту были засечены порядка 80 ракетных запусков из сектора Газа по израильской территории. Часть запусков была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - приводит ТАСС сообщение армии Израиля.

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Известно, что на данный момент сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля. Туристов на побережье Мертвого моря предупреждают о возможных ракетных атаках.

В ответ на действия палестинских радикалов истребители ВВС Израиля начали атаку по сектору Газа.

«Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», - говорится в сообщении армии.

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