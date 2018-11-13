2018-11-13T17:27:51+03:00
Звезды

Актер Райан Рейнольдс озвучил Пикачу в новом фильме о покемонах

Захватывающая кинолента выйдет на экраны в мае следующего года [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Актер Райан Рейнольдс озвучил Пикачу в новом фильме о покемонахАктер Райан Рейнольдс озвучил Пикачу в новом фильме о покемонахФото: REUTERS
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Вчера киностудия Warner Bros. выложила на YouTube первый трейлер нового фильма Роба Леттермана «Покемон. Детектив Пикачу». Сама кинолента выйдет в прокат в мае 2019 года.

Милый герой Пикачу впервые появился в начале 90-х прошлого века в игре для консолей Nintendo. Чуть позже «мультяшка» перекочевала в знаменитый аниме-сериал «Покемон». А в новой картине, где Пикачу выступит в роли настоящего детектива, озвучивать его будет знаменитый американский актер Райан Рейнольдс, известный по фильмам «Дэдпул».

В новой киноленте «мультяшка» будет помогать сыну детектива-человека расследовать таинственное исчезновение его отца.

Все действие будет происходить в городе Райм-Сити, где, по задумке, каждый год проходит карнавал с участием покемонов со всего мира.

Актер Райан Рейнольдс озвучил Пикачу в новом фильме о покемонах.

Трейлер фильма на YouTube набрал уже более 13 миллионов просмотров. Под постом с видео комментаторы опубликовали тысячи радостных комментариев в честь выхода киноленты о покемонах.

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