2018-11-13T17:28:02+03:00
Политика

Президент Сингапура подняла бокал за здоровье Путина и дружбу с Россией

Халима Якоб предложила тост во время официальной встречи с российским лидером
Алена Басавина
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Владимир Путин вспомнил пословицу про дружбу на встрече с главой СингапураВладимир Путин вспомнил пословицу про дружбу на встрече с главой СингапураФото: REUTERS
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Глава Сингапура Халима Якоб на государственном приеме в честь президента России предложила тост за здоровье Владимира Путина и дружбу между двумя государствами.

«Предлагаю тост - за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией», - сказала политик.

По словам Якоб, взаимоотношения между Сингапуром и Россией активно развиваются несмотря на различия двух стран. Растет не только взаимодействие между политиками, но и товарооборот.

Президент Сингапура отмечает, что импульс туристическому обмену в этом году придал Чемпионат мира по футболу. Ради него в Россию поехали болельщики из Сингапура.

Она напомнила, что в 2018 году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений РФ и Сингапура. Данный факт Якоб прокомментировала пословицей: «Для милого друга семь верст — не околица».

Президент России также вспомнил одну из пословиц Сингапура.

«В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода – мёд. Взаимное доверие – это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии», - сказал президент.

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