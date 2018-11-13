Президент Сингапура подняла бокал за здоровье Путина и дружбу с Россией
Глава Сингапура Халима Якоб на государственном приеме в честь президента России предложила тост за здоровье Владимира Путина и дружбу между двумя государствами.
«Предлагаю тост - за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией», - сказала политик.
По словам Якоб, взаимоотношения между Сингапуром и Россией активно развиваются несмотря на различия двух стран. Растет не только взаимодействие между политиками, но и товарооборот.
Президент Сингапура отмечает, что импульс туристическому обмену в этом году придал Чемпионат мира по футболу. Ради него в Россию поехали болельщики из Сингапура.
Она напомнила, что в 2018 году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений РФ и Сингапура. Данный факт Якоб прокомментировала пословицей: «Для милого друга семь верст — не околица».
Президент России также вспомнил одну из пословиц Сингапура.
«В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода – мёд. Взаимное доверие – это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии», - сказал президент.