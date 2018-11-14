2018-11-14T14:04:00+03:00
Общество

Представитель ОНК Москвы прокомментировал нехватку мест в колониях для бывших правоохранителей

Иван Мельников рассказал о сложившейся ситуации в эфире Радио «Комсомольская правда»
Валерия ЛЫСЕНКОАлександр ДЖУМАЕВ
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Только в Москве в следственных изоляторах содержится в общей сложности более 1,5 тыс. бывших сотрудников.Только в Москве в следственных изоляторах содержится в общей сложности более 1,5 тыс. бывших сотрудников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о нехватке мест в исправительных учреждениях, предназначенных для бывших сотрудников правоохранительных органов.

ельников подтвердил наличие в пенитенциарной системе России подобных заведений. В число учреждений, предназначенных для содержания под стражей бывших сотрудников, входят два следственных изолятора в Москве, в одном из которых содержатся исключительно заключенные, относящиеся к данной категории. Среди тюрем для осужденных правоохранителей Мельников отметил колонию, находящуюся в Нижегородской области, а также ближайшую из подобных тюрем к Москве, расположенную в Рязани.

Секретарь ОНК заявил, что содержание бывших сотрудников в отдельных пенитенциарных учреждениях необходимо, поскольку их нахождение с другими категориями заключенных может поставить под угрозу их жизни. Он отметил, что меры по изоляции бывших полицейских, судей и других экс-представителей закона соблюдаются не только в колониях и СИЗО, но и при конвоировании. «При передвижении в автозаках бывших сотрудников правоохранительных органов закрывают в так называемые стаканы. Это такие маленькие помещения в автозаке, где гражданин содержится на период его передвижения до суда и обратно либо при конвоировании его, этапировании в другое учреждение», – отметил Мельников.

Мельников подчеркнул, что в связи с мерами, направленными на борьбу с коррупцией, в нашей стране стали чаще задерживать сотрудников органов внутренних дел.

«Из-за этого, наверное, существует соответствующий перелимит в этих учреждениях, то есть содержится больше граждан, чем предназначено мест для заключенных», – заявил он.

«Только в Москве в следственных изоляторах содержится в общей сложности более 1,5 тыс. бывших сотрудников. Это сотрудники, задержанные либо за превышение должностных полномочий, либо за получение взяток, либо это бывшие сотрудники, которые, уйдя из правоохранительных органов, попались на тех или иных правонарушениях», – добавил представитель ОНК. Сложившаяся ситуация вызвала дефицит рабочих мест в колонии, причем Мельников заострил внимание на том, что «многие люди хотят работать и заинтересованы в этом».

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