В центре Киева блондинка в розовом пальто изрубила топором Porsche

14 Нояб. 15:27 2018-11-14T15:27:50+03:00

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Необычный инцидент произошел в центре Киева. Там блондинка в розовом пальто изрубила топором автомобиль Porsche. Причем все это происходило на глазах у многочисленных прохожих, которые, конечно же, сняли происходящее на видео.

На записи, выложенной одним из очевидцев в Facebook, видно, как девушка сначала написала краской из баллончика слово «Сволочь» на двери кабриолета, а затем достала топор и несколько раз ударила им по спорткару. Потом же она опять что-то написала краской, только уже на капоте, после чего снова взялась за топор и разбила им лобовое стекло.

Изуродовав дорогой автомобиль, дама села в свою машину и благополучно скрылась с места происшествия. Никто из прохожих так и не решился ее остановить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677749" frameborder="0"></iframe> В центре Киева блондинка в розовом пальто изрубила топором "Порше".

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте в Башкирии мать напугала маленького сына, изрубив свой автомобиль топором. Ребенок стал свидетелем очень странной картины.