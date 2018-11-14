2018-11-14T17:19:21+03:00
Происшествия

Организатор массовой драки на Хованском кладбище получил 11 лет колонии строго режима

Другие участники побоища получили от 4 до 11 лет заключения
Александр ДЖУМАЕВ
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Последствия массовой драки на Хованском кладбищеПоследствия массовой драки на Хованском кладбищеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший начальник 3-го отделения ритуального обслуживания ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев был приговорен к 11 годам тюремного заключения за организацию беспорядков на Хованском кладбище в мае 2016 года. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Перед судом предстали 16 человек. В зависимости от их роли в трагических событиях мая 2016 года им инкриминировались организация и участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть двух и более человек, а также превышение должностных полномочий.

Следствие установило, что Чабуев и его сообщник Александр Бочарников спровоцировали столкновения между работниками клабдища, большинство из которых были выходцами из стран Центральной Азии, чтобы вытеснить их с территории кладбища. Бочарников, состоявший в спортивном клубе «Здоровая нация», члены которого по просьбе Чабуева занимались патрулированием Хованского кладбища «для поддержания порядка», получил 9 лет заключения в колонии строгого режима.

Другие фигуранты дела получили меньшие сроки. Наибольшее наказание получил Эльбек Вадуев, который во время драки насмерть сбил человека, - он проведет в тюрьме 11,5 лет. Признавший вину Владимир Колесников получил 4 года и 9 месяцев, а Сергей Ульхин, находящийся под подпиской о невыезде, отделался 3,5 годами колонии.

По версии следствия, причиной драки на Хованском кладбище стал передел территории между гражданами стран Центральной Азии, работавшими на кладбище. В ходе побоища погибли трое граждан Таджикистана, еще более 30 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести.

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