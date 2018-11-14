Google расскажет родителям, как оградить детей от плохого в интернете

14 Нояб. 22:17 2018-11-14T22:19:52+03:00

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Корпорация Google представила обновленный Центр безопасности. Пользователи получили больше информации о сохранении данных и настройках конфиденциальности.

«Помогать людям управлять настройками безопасности и конфиденциальности — важнейшая часть нашей работы. За все эти годы мы создали большое количество инструментов для безопасной работы в сети. И мы постоянно работаем над их улучшением», - пояснил в своем блоге ведущий эксперт по безопасности Google Марк Ришер.

Также в Центре безопасности появились советы по теме правильного использования технологий в семье. Теперь родители смогут найти полную информацию о том, как защитить своё чадо от плохого в Интернете.

В специальном разделе даются подробные инструкции по использованию сервисов Family Link и YouTube Детям. Еще там можно почитать про такие важные темы как кибербуллинг, фишинг, информационный след и многое другое.