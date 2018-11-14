Google расскажет родителям, как оградить детей от плохого в интернете
Корпорация Google представила обновленный Центр безопасности. Пользователи получили больше информации о сохранении данных и настройках конфиденциальности.
«Помогать людям управлять настройками безопасности и конфиденциальности — важнейшая часть нашей работы. За все эти годы мы создали большое количество инструментов для безопасной работы в сети. И мы постоянно работаем над их улучшением», - пояснил в своем блоге ведущий эксперт по безопасности Google Марк Ришер.
Также в Центре безопасности появились советы по теме правильного использования технологий в семье. Теперь родители смогут найти полную информацию о том, как защитить своё чадо от плохого в Интернете.
В специальном разделе даются подробные инструкции по использованию сервисов Family Link и YouTube Детям. Еще там можно почитать про такие важные темы как кибербуллинг, фишинг, информационный след и многое другое.