2018-11-14T22:19:52+03:00
Умные вещи

Google расскажет родителям, как оградить детей от плохого в интернете

Компания опубликовала рекомендации по правильному использованию технологий в семье
Алена Басавина
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Google расскажет родителям, как защитить детей в интернетеGoogle расскажет родителям, как защитить детей в интернетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Корпорация Google представила обновленный Центр безопасности. Пользователи получили больше информации о сохранении данных и настройках конфиденциальности.

«Помогать людям управлять настройками безопасности и конфиденциальности — важнейшая часть нашей работы. За все эти годы мы создали большое количество инструментов для безопасной работы в сети. И мы постоянно работаем над их улучшением», - пояснил в своем блоге ведущий эксперт по безопасности Google Марк Ришер.

Также в Центре безопасности появились советы по теме правильного использования технологий в семье. Теперь родители смогут найти полную информацию о том, как защитить своё чадо от плохого в Интернете.

В специальном разделе даются подробные инструкции по использованию сервисов Family Link и YouTube Детям. Еще там можно почитать про такие важные темы как кибербуллинг, фишинг, информационный след и многое другое.

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