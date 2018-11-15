Возле посольства России в Берлине обнаружили подозрительный предмет

15 Нояб. 01:56 2018-11-15T02:16:21+03:00

Полиция спешно оцепила территорию, но позже выяснилось, что находка не представляет никакой опасности

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Вечером в среду, 14 ноября, немецкая полиция оцепила территорию вокруг посольства России в Берлине из-за подозрительного предмета, который был обнаружен в стоявшей возле здания дипмиссии машине.

Как сообщает агентство DPA, правоохранители в тот день задержали находившегося в розыске мужчину, а при обыске его автомобиля увидели на сидении пакет, показавшийся им потенциально опасным. Тут же вызвали саперов и экстренные службы. Через некоторое время специалисты объявили, что находка совершенно безопасна, взрывчатки нет, и примчавшиеся по тревоге полицейские разъехались, оцепление сняли.

Инцидент прокомментировали в российском посольстве: некий мужчина припарковал напротив ворот дипмиссии машину с польскими номерами и попытался зайти на территорию дипломатического учреждения, просил предоставить ему защиту. Однако его тут же задержали дежурившие рядом полицейские.

По словам представителя посольства России в Берлине, есть подозрение, что задержанный человек – предположительно, гражданин Польши – психически нездоров, передает ТАСС.