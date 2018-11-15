Рекламные щиты снова предлагают перенести от дороги

15 Нояб. 07:39 2018-11-15T07:39:52+03:00

Сейчас такие конструкции разрешено устанавливать на расстоянии в 0,6 м от трассы, если предложение будет принято, то вернется норма, действующая до 2016 года

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В России снова предлагают перенести рекламные щиты от дороги. На этот раз инициатором выступает Минтранс, Росавтодор и «РосдорНИИ». Ведомства предлагают отменить ГОСТ, который разрешает устанавливать такие конструкции на расстоянии 0,6 м от трассы. Если предложение будет принято, то может вернуться правило, которое было актуально до 2016 года: не ближе 5 метров к проезжей части.

Звучит и другое предложение, оно, по мнению операторов наружной рекламы, может привести отрасль в кризис. Рекламные щиты могут отодвинуть от трасс на 10 м, а вне населенных пунктов — на 40.

Цель таких мер, отмечают инициаторы изменений, обезопасить дорожное движение. Водители будут меньше отвлекаться на рекламные конструкции, а, значит, меньше совершать аварий, пишет газета «Известия».

- В пределах этого расстояния должны стоять только дорожные знаки, чтобы автовладелец не путал их с чем-то еще, — отметил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Кстати, под запрет попадают 90% всех рекламных щитов на проезжей части, тротуарах, разделительных полосах и обочинах