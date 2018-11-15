2018-11-15T20:18:15+03:00
Экономика

Хакеры атаковали российские банки под видом ЦБ

Фишинговую рассылку сделали злоумышленники из Silence и MoneyTaker
Алена Басавина
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Хакеры атаковали около 60 банков в России и за рубежомХакеры атаковали около 60 банков в России и за рубежомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB зафиксировала хакерскую атаку на российские банки. Злоумышленники осуществили массовую фишинговую рассылку от лица Центрального Банка России и его подразделения ФинЦЕРТ.

По данным специалистов, атаку провели две хакерские группы Silence и MoneyTaker. Получателями фейковых писем стали около 60 банков в России и за рубежом.

Известно, мошенники предложили кредитным организациям ознакомиться с новым постановлением «Об унифицировании формата электронных банковских сообщений ЦБ РФ» и приступить к исполнению. Документ вместе с хакерской программой располагались во вложенном архиве.

«Стиль и оформление письма практически идентичны официальным рассылкам регулятора. Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений», - уверены в компании. Образцы киберпреступники могли скачать с почтовых ящиков сотрудников российских банков.

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