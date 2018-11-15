2018-11-15T23:22:07+03:00
Происшествия

В крупной аварии на северо-востоке Москвы пострадали три человека

На Алтуфьевском шоссе столкнулись шесть автомобилей, в том числе «Газель» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Три человека пострадалиТри человека пострадалиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Крупная авария с участием нескольких средств произошла вечером в четверг, 15 ноября, на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, пострадали три человека, никто не погиб.

На Алтуфьевском шоссе столкнулись шесть автомобилей, в том числе одна «Газель». На месте работают автоинспекторы, сотрудники полиции и медики «Скорой помощи». Движение на этом участке дороги затруднено.

Очевидцы сняли видео с места ДТП.

На северо-востоке Москвы произошла массовая авария.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, большинство аварий на дорогах столицы происходит из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции. По данным ГИБДД, за девять месяцев 2018 года в Москве произошло 1150 ДТП. Самыми опасными магистралями города стали МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект.

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