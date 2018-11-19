Глава Минприроды России выступил против охоты на животных, занесенных в Красную книгу

19 Нояб. 16:06 2018-11-19T16:06:50+03:00

Заявление было сделано в ходе встречи Дмитрия Кобылкина и представителей думской фракции «Единая Россия»

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что выступает против охоты на представителей видов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.

«Сегодня министр на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме высказал свою позицию однозначно против трофейной охоты», - приводит ТАСС слова представителя ведомства. Хлопунова также отметила, что министерство прорабатывает ответ на предложение разрешить в России трофейную охоту.

Ранее СМИ сообщали о предложении легализовать в России трофейную охоту на животных, занесенных в Красную книгу. Сообщается, что автором проекта является депутат Госдумы Владислав Резник, который в конце августа 2018 года направил в Минприроды соответствующий запрос.