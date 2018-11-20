Литва намерена выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

20 Нояб. 16:00 2018-11-20T16:01:17+03:00

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Литва намерена поднять вопрос о выходе из Международной организаций уголовной полиции, если ее возглавит представитель Российской Федерации. Резолюцию об этом утвердил парламент балтийской республики.

«В случае избрания главой Интерпола представителя России Литва вместе с другими демократическими государствами должна незамедлительно обсудить возможность выхода из организации», - заявили в Литве. По их мнению, члены Интерпола должны «категорические не поддержать кандидатуру от недемокраитического государства».

Напомним, что последний глава международной уголовной полиции Мэн Хунвэй подал в отставку еще в начале октября в период своего так называемого «исчезновения». Позже выяснилось, что политика задержали китайские власти по подозрению во взяточничестве и других преступлениях.

В среду, 21 ноября, пройдут выборы главы Интерпола. В предстоящей борьбе за пост фаворитом является российский кандидат Александр Прокопчук.