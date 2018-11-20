2018-11-20T19:05:24+03:00
Наука

Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду

Его установка помогает сэкономить до 20% потребляемой энергии
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Как подсчитали ученые, установка счетчиков окупится уже через 2 годаКак подсчитали ученые, установка счетчиков окупится уже через 2 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наличие счетчиков энергопотребления на нагрев воды, показывающих расход электричества в реальном времени, помогает экономнее тратить энергию и воду, даже если вы не должны за них платить. Ученые уверены, что простые счетчики могут помочь нам экономнее относиться к ресурсам планеты.

Чтобы выяснить это, группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха провела эксперимент – в ванных комнатах 256 номеров швейцарских отелей ученые установили счетчики температуры воды в душе, часть счетчиков показывала расход воды и энергию на ее подогрев, а часть только температуру. Участники эксперимента ничего не знали о настоящем назначении счетчиков. Как оказалось, постояльцы отеля, видевшие сколько электричества они потратили на один вечерний поход в душ, сократили расход энергии на 12 процентов, относительно тех, кто видел лишь температуру воды. Причем, в аналогичном эксперименте, в котором принимали участие собственники домохозяйств, экономия составила более 20 процентов.

"Экономия электричества, воды, газа, а также других ресурсов — это отличный способ снизить объем вредных для экологии выбросов. Если мы найдем способ заставить людей экономить, то можно будет эффективно бороться даже с глобальным потеплением", — рассказывает автор опубликованного в журнале Nature Energy исследования.

Как подсчитали ученые, установка счетчиков окупится уже через 2 года - это значительно быстрее, чем окупаемость вложений в энергоэффективность.

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