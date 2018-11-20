2018-11-20T22:05:55+03:00
Политика

Владимир Путин провел встречу с главой ФНС

Михаил Мишустин рассказал президенту о намерении отменить для юрлиц декларации по земельному и транспортному налогам
Алена Басавина
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Владимир Путин встретился с главой ФНСВладимир Путин встретился с главой ФНСФото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Совещание прошло в преддверии Дня работника налоговых органов. Президент поздравил главу ведомства и всех сотрудников ФНС с профессиональным праздником.

Известно, что в ходе встречи Михаил Мишустин рассказал о новом законопроекте, предполагающем отмену декларации по транспортному и земельному налогу для юридических лиц.

«На сегодняшний день мы предлагаем отменить декларацию по транспортному налогу и по земельному налогу для юридических лиц. Соответствующий законопроект обсужден с Анатолием Германовичем Силуановым, мы будем его предлагать, и надеемся, что вы его поддержите и подпишете", - сказал Мишустин.

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