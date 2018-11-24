Экс-глава Рено-Ниссан Карлос Гон планировал получить $70 млн выходного пособия

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-24T12:10:30+03:00

По информации следствия, именно такая сумма составляла разницу между задекларированным и реальным доходом бывшего руководителя автоконцерна

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Бывший глава альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон рассчитывал получить около 8 млрд. иен ($70,8 млн) в качестве выходного пособия после увольнения. Об этом сообщают японские СМИ.

По данным источников телеканала NHK, знакомых с ходом расследования в отношении Гона, именно такая сумма составляет разницу между задекларированным и реальным доходом главы концерна.

Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно указываться в налоговой декларации, даже если его планируется получить уже после увольнения.

Напомним, в минувший понедельник Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы японскими властями по подозрению в нарушении налогового законодательства. По версии следствия, в течение пяти лет глава автоконцерна занижал в декларациях размер своего вознаграждения.

Отмечается, что до 2010 года Гон получал около 2 млрд иен в год ($17,7 млн). Однако после того, как в компании ввели требование открыто декларировать доходы топ-менеджеров, зарплата главы концерна подозрительным образом сократилась вдвое.

Предполагалось, что таким образом Гон стремился избежать критики по поводу завышенного вознаграждения. Но в японской прокуратуре уверены, что его фактический доход не изменился – просто половина суммы пошла в счет выходного пособия, которое Гон «забыл» отобразить в декларации. Начиная с 2010 года, размер этой выплаты как раз увеличивался на 1 млрд иен ежегодно.

Ранее Гон и Келли были официально уволены из Nissan. Входящая в этот же альянс японская компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября. В худшем случае Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.