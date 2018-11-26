2018-11-26T12:46:10+03:00
Авто

Названы самые дорогие автомобили в мире

Лидер рейтинга был продан за 13 млн долларов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Rolls-Royce Sweptail назван самым дорогим автомобилем 2018 годаRolls-Royce Sweptail назван самым дорогим автомобилем 2018 годаФото: производителя
Изменить размер текста:

Эксперты проанализировали автомобильный рынок и составили рейтинг самых дорогих машин, которые были проданы в 2018 году. Неоспоримым лидером стал Rolls-Royce Sweptail. Покупатель отдал за эту машину тринадцать миллионов долларов. Автомобиль был изготовлен по заказу владельца компании, которая занимается разработкой люксовых плавательных средств.

На втором месте с большим отрывом оказался Mercedes-Benz Maybach Exelero. Эта машина была оценена почти в два раза дешевле — восемь миллионов долларов. У автомобиля дизайн 2004 года и 12-цилиндровый 700-сильный мотор.

И замыкает тройку лидеров Koenigsegg CCXR Trevita. Гиперкар был выпущен всего в трех экземплярах, каждый из которых оценивается в четыре миллиона восемьсот тысяч долларов. У машины 4,8-литровый турбодвигатель V8 с отдачей 1004 «лошадей», пишет сайт «Свободная пресса».

Добавим, что в список также попали Lamborghini Veneno за 4,5 миллиона долларов и W Motors Lykan Hypersport за $3,4 миллиона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете
Рябков: Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтоне не откажется от своих обязательств по соглашению
Концерт, организованный в поддержку рэпера Хаски, принесет более 6 млн рублей
Ученые назвали какао самым полезным продуктом во время зимних холодов
Москва заняла третье место в рейтинге по качеству жизни в России
Рубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельник
В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона Nokia
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет: трое погибли
США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи
Число погибших в результате кораблекрушения в Уганде возросло до 35 человек
Журнал National Interest признал уникальным российский противолодочный комплекс «Пакет»
Гендиректор Третьяковской галереи рассказала, почему нельзя все полотна «одеть» в пуленепробиваемое стекло
Все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие
Число пострадавших из-за землетрясении в Иране возросло до 634
Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели
В Италии задержали более 40 человек по подозрению в контрабанде наркотиков
Власти США открыли пограничный переход Сан-Диего-Тихуана на границе с Мексикой
В Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции
Проход гражданских судов через Керченский пролив возобновился