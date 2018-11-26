Названы самые дорогие автомобили в мире

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-26T12:46:10+03:00

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Эксперты проанализировали автомобильный рынок и составили рейтинг самых дорогих машин, которые были проданы в 2018 году. Неоспоримым лидером стал Rolls-Royce Sweptail. Покупатель отдал за эту машину тринадцать миллионов долларов. Автомобиль был изготовлен по заказу владельца компании, которая занимается разработкой люксовых плавательных средств.

На втором месте с большим отрывом оказался Mercedes-Benz Maybach Exelero. Эта машина была оценена почти в два раза дешевле — восемь миллионов долларов. У автомобиля дизайн 2004 года и 12-цилиндровый 700-сильный мотор.

И замыкает тройку лидеров Koenigsegg CCXR Trevita. Гиперкар был выпущен всего в трех экземплярах, каждый из которых оценивается в четыре миллиона восемьсот тысяч долларов. У машины 4,8-литровый турбодвигатель V8 с отдачей 1004 «лошадей», пишет сайт «Свободная пресса».

Добавим, что в список также попали Lamborghini Veneno за 4,5 миллиона долларов и W Motors Lykan Hypersport за $3,4 миллиона.