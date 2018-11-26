2018-11-26T17:14:58+03:00
Общество

В Китае власти скрыли данные о утечке в море ядовитых отходов

В воду попало почти 70 тонн опаснейших веществ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае власти скрыли данные о утечке в море ядовитых отходовВ Китае власти скрыли данные о утечке в море ядовитых отходовФото: REUTERS
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Власти одного из китайских городских округов в десять раз занизили данные о количестве опаснейших химических отходов, которые попали в море.

Правительство провинции Фуцзянь, которая известна рыбной промышленностью, подтвердило информацию об утечке нефтехимических веществ весом в 69 тонн в местные воды. Изначально сообщалось «всего» о семи тоннах опаснейших веществ. Двоих чиновников, которые намеренно занижали данные об утечке, уволили за халатность. Еще семь человек, причастных к произошедшему, арестовали.

Следствие выяснило, что в ночь перед аварией, 4 ноября, труба, по которой отходы попадали из танкера на завод, была сильно переполнена, что и привело к утечке химических веществ, сообщает South China Morning Post.

Жители провинции Фуцзянь с 4 ноября жаловались властям на плохое самочувствие и странный запах, исходящий от воды. Другие горожане получили ожоги после прикосновения к рыболовным снастям, отравленным загрязненной морской водой. В результате происшествия пострадало 52 человека, а рыбаки понесли многомиллионный урон. А спустя несколько дней после утечки власти заверили граждан, что загрязнение не опасно.

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