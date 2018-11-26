Получить кредит станет труднее

СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-26T17:52:46+03:00

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С октября 2019 года получить кредит станет сложнее. Центральный банк России обяжет кредитные учреждения уровень долговой нагрузки на человека прежде, чем выдать ему ссуду. В случае с крупными кредитами заемщик должен будет подтвердить свой доход, а при займе от 10 до 50 тысяч рублей и оформлении автокредита возможен упрощенный порядок.

Если банк уведет, что уровень долговой нагрузки на заемщика велик, то ему будет отказано в кредите.

Эти меры, по мнению ЦБ, позволят снизить уровень закредитованности населения. Эксперты же усмотрели в нововведении отрицательные стороны, например, это увеличит время на приятие решение при выдаче кредита, а в некоторых случаях приведет к повышению процента по займу.

Показатель закредитованности отразится на нормативах достаточности капитала банка — в зависимости от уровня риска финансовая организация обязана создавать резервы по кредитам.

На 1 октября 2018 года средняя долговая нагрузка в России на человека составляла 23,55%, годом ранее этот показатель был на уровне в 24,67% — то есть нагрузка на россиян немного уменьшилась. Но на деле это не значит, что кредитов стало меньше, просто сроки кредитования увеличились, а платежи снизились, пишет газета «Известия».

Кстати, предельный показатель закредитованности - 50%. Для комфортной жизни с ипотекой или любым кредитом он не должен отнимать более трети от дохода человека.