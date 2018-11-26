2018-11-26T17:52:46+03:00
Экономика

Получить кредит станет труднее

ЦБ обяжет банки оценивать уровень долговой нагрузки клиента перед выдачей ему нового займа
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments6
Получить кредит станет сложнееПолучить кредит станет сложнееФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

С октября 2019 года получить кредит станет сложнее. Центральный банк России обяжет кредитные учреждения уровень долговой нагрузки на человека прежде, чем выдать ему ссуду. В случае с крупными кредитами заемщик должен будет подтвердить свой доход, а при займе от 10 до 50 тысяч рублей и оформлении автокредита возможен упрощенный порядок.

Если банк уведет, что уровень долговой нагрузки на заемщика велик, то ему будет отказано в кредите.

Эти меры, по мнению ЦБ, позволят снизить уровень закредитованности населения. Эксперты же усмотрели в нововведении отрицательные стороны, например, это увеличит время на приятие решение при выдаче кредита, а в некоторых случаях приведет к повышению процента по займу.

Показатель закредитованности отразится на нормативах достаточности капитала банка — в зависимости от уровня риска финансовая организация обязана создавать резервы по кредитам.

На 1 октября 2018 года средняя долговая нагрузка в России на человека составляла 23,55%, годом ранее этот показатель был на уровне в 24,67% — то есть нагрузка на россиян немного уменьшилась. Но на деле это не значит, что кредитов стало меньше, просто сроки кредитования увеличились, а платежи снизились, пишет газета «Известия».

Кстати, предельный показатель закредитованности - 50%. Для комфортной жизни с ипотекой или любым кредитом он не должен отнимать более трети от дохода человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море
Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов
Президент Сирии уволил девять министров
В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки
Путин предложил доплачивать врачам за снижение смертности на участках
Бывший король Испании подвергся критике из-за фото с наследным принцем Саудовской Аравии
Самолеты западной коалиции нанесли удар по провинции Дейр-эз-Зор
Российские ученые придумали, как сделать самолет легче на целую тонну
Московская канатная дорога первый месяц будет работать бесплатно
Роскомнадзор: Google может избежать штрафа
В Китае власти скрыли данные о утечке в море ядовитых отходов
В Казахстане женщина и ребенок скончались после дезинсекции дома
В Турции столкнулись два поезда
Сербия благодарна России за поддержку в конфликте с Косово
Опубликован список самых курящих городов России
Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу об убийстве Хашкаджи
Жительница Великобритании притворялась инвалидом ради выплаты многомиллионной компенсации
Каток на Красной площади откроется 9 декабря
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
РАН намерена открыть в США представительство
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября
Эксперты оценили финансовые потери Великобритании от Brexit
В клубнике из супермаркета в Новой Зеландии нашли швейные иглы