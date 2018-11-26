2018-11-26T18:35:19+03:00
Общество

В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов

Эта мера была принята для уменьшения очередей и времени ожидания в изоляторах
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о проблеме больших очередей для встреч адвокатов с их клиентами.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о проблеме больших очередей для встреч адвокатов с их клиентами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет решать проблему очередей и ожидания при визитах адвокатов в следственные изоляторы при помощи введения единой электронной очереди и экспресс-кабинетов. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой ФСИН.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о проблеме больших очередей для встреч адвокатов с их клиентами.

Согласно статистике ФСИН, за первые 20 дней ноября адвокаты посетили изоляторы 3276 раз, тогда как следователи приходили в СИЗО 3647 раз. И те, и другие встречаются с заключенным в следственных кабинетах в СИЗО, причем средняя продолжительность таких встреч составляет три часа. Зачастую сотрудникам правоохранительных органов для общения с заключенными требуется больше времени, и один следователь может провести со своим «подопечным» весь день.

Как отмечает руководство ФСИН, в московских следственных изоляторах уже оборудовано 134 подобных кабинета, а в самых крупных СИЗО столицы - «Матросской Тишине», «Бутырке» и «Медведе» - были открыты отдельные КПП для адвокатов.

В шести изоляторах Москвы появились специальные кабинеты для краткосрочных встреч с адвокатами. Для длительных встреч, в свою очередь, адвокату потребуется записаться на встречу с помощью электронной очереди. По словам представителей ФСИН, использование данного сервиса позволило сократить время ожидания до 15-20 минут.

Также в планы ФСИН входит увеличить до конца года число кабинетов для встреч с заключенными в СИЗО «Лефортово».

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