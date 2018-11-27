Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-27T09:17:04+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее банкам и другим финансовым организациям не раскрывать информацию, если им угрожают иностранные санкции. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина во вторник.

Подчеркивается, что решение было принято в целях защиты интересов банков и кредитных организаций, а также противодействия незаконному санкционному давлению.

«Устанавливается, что такие банки и кредитные организации вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством», - говорится в пояснительной записке к документу.

Тем не менее, организации все же должны будут предоставить эту информацию Банку России, а также мотивированно объяснить, почему стремятся избежать ее раскрытия.

В частности установлено, что банк вправе отказаться раскрывать информацию о лицах, под контролем или значительным влиянием которых он находится, если в их отношении введены меры ограничительного характера.

Другое постановление разрешает не раскрывать информацию, если санкции введены против банка, его совета директоров или ряда других руководящих лиц.

Третье постановление правительства определяет «особенности раскрытия небанковскими кредитными организациями информации», подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства.