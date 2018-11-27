Одинокий отец из Тайваня трогательно запечатлел жизнь своего сына

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-27T13:57:05+03:00

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Запомнить каждый момент из жизни своего ребенка – это мечта любого родителя. Дети стремительно растут, эмоции теряются, воспоминания прячутся в укромные уголки памяти.

Папа и малыш живут вместе, без мамыФото: Facebook

Одинокий отец из Тайваня, художник Лан Шенцзе (Lan Shengjie) нашел способ сохранить в памяти моменты, на первый взгляд самые обычные, но так много значащие для отца и сына.

С 2014 года мужчина рисует их с сыном быт. Картины получаются такими трогательными, что не оставляют равнодушными никого. Наверняка, привычный ритуал перед сном или торопливый завтра покажется совсем другим, если внимательно всмотреться в творчество Лан Шенцзе.

Рисовать жизнь малыша художник начал в 2014 годуФото: Facebook

- С 1999 года я работаю художником-фрилансером, рисую для других и в какой-то момент подумал: а почему бы не нарисовать нашу жизнь? Я начал рисовать удивительные мгновения, которые мы переживали вместе и внезапно получил множество положительных откликов», — говорит тайванец, более известный в интернете под именем Блю (BLUE).

Творчество мужчины оценили сотни пользователей по всему миру. Достойный повод, чтобы строить перерыв и подумать о близких, пишет «Ридус».

Картины получаются такими трогательными, что не оставляют равнодушными никогоФото: Facebook

Фото: Facebook