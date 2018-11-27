2018-11-27T17:51:18+03:00
Общество

Президент раскритиковал застой в научных исследованиях

Владимир Путин заявил, что результаты работы отечественных НИИ малозаметны
Алена Басавина
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Владимир Путин раскритиковал работу отечественных НИИВладимир Путин раскритиковал работу отечественных НИИФото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин выразил недовольство научными институтами, результаты исследований которых не видны. Свою позицию он высказал в ходе заседания Совета по науке и образованию.

По словам президента, в научных учреждениях часто складывается такая ситуация, что тематика исследований не меняется десятилетиями. Результата таких научных изысканий нет, поэтому молодые специалисты ломаются и уходят. За прошлый год в академических институтах по 40% тем не было представлено ни одной научной работы, учтенной в базах цитирования.

«То есть получается: либо результатов нет вообще, либо они никому не интересы», - сделал вывод российский лидер.

Также президент отметил, что под видом научных исследований в научных учреждениях разрабатывают аналитические отчеты и прогнозы. На них уходит около 40 млрд рублей.

«Наверное, такие работы тоже нужны, но зачем их тогда называть научными исследованиями? И стоят ли он таких денег?», - сказал Путин.

Еще критики подверглась «социальная уравниловка» в научной среде. Дело в том, что учреждения делятся на три категории, а финансируются все одинаково.

«Насколько я понимаю, до сих пор учреждения первой категории финансируются так же, как учреждения третей категории. Это что у нас социалистическая уравниловка? А зачем мы тогда эти категории делали?», - заявил глава государства.

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