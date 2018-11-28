Венесуэла сбила четыре самолета колумбийских наркоторговцев

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-28T07:53:07+03:00

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Военно-Воздушные силы Венесуэлы за последние 15 дней сбили четыре самолета колумбийских наркоторговцев. Об этом сообщил сам президент Боливаринской Республики Николас Мадуро.

"За последние 15 дней венесуэльское небо было очищено от четырех самолетов колумбийских наркоторговцев, поскольку они оказались лицом к лицу с боливарианской военной авиацией", - цитирует главу государства Венесуэльское агентство новостей.

Отмечается, что, по словам Мадуро, в Колумбии постоянно плетутся некие заговоры, целью которых является нанесение ущерба Венесуэле.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, как именно наркоторговцам удается транспортировать запрещенные вещества посредством самолетов. Так, судно просто регистрируется на вылет за границу, проходя при этом все контрольные процедуры, а через несколько минут после взлета пилот совершает посадку на одном из нелегальных аэродромов. Уже там самолет быстро загружают наркотиками, что позволяет ему прилетать в пункт назначения почти без задержек.