Количество экзаменационных упражнений для водителей предложили сократить

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-28T10:15:52+03:00

Сейчас будущие водители выполняют шесть упражнений, а если изменения утвердят, то останется всего три

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Межрегиональная ассоциация автошкол предложила сократить количество упражнений, которые проходят будущие водители, чтобы сдать экзамен. Сейчас нужно выполнить шесть упражнений, а если предложение будет утверждено, то количество испытаний сократят всего до трех.

В ГГИБДД подтвердили, что готовы рассмотреть инициативу ассоциации, но в свою очередь предлагают ввести единый экзамен вместо отдельных «площадки» и «города».

Среди предложений ассоциации следующие: выделять на поездку по городу не менее 20 минут, сейчас это время урезается. На площадке предлагается сократить число упражнений с шести до трех, а экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить, то есть вынужден будет по-прежнему разучивать их все.

А вот предложение ГИБДД об едином экзамене в ассоциации встретили не очень радостно. Введение единого экзамена, вместо разделенных сегодня, вовсе снизит знания учеников автошкол.

Минтранс склонен тоже критиковать предложение ГИБДД и уже направил в инспекцию свои замечания

Пока же качество знаний начинающих водителей оставляет желать лучшего. С января по сентябрь 6,8 тысяч ДТП совершили автомобилисты, опыт которых менее двух лет, сообщает газета «Известия».