Ливень и наводнения в Сиднее оставили без электричества тысячи домов

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-28T14:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Проливные дожди и последовавшие за ними наводнения послужили причиной массового отключения электричества в Сиднее. В результате, в аэропорту города были отменены многочисленные авиарейсы, а тысячи домов остались без света.

Сообщается, что из-за непогоды в крупнейшем городе Австралии полностью парализовано автомобильное движение. Ливни и ветра превратили широкие трассы в бурлящие реки. По данным метеорологов, в среду утром, 28 ноября в Сиднее выпало 84,6 миллиметра осадков, что превысило месячную норму на 83,8 миллиметра, пишет сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время власти рекомендуют местным жителям не выходить, по возможности, из своих домов и не пользоваться автотранспортом. В аэропорту Сиднея работает только одна взлетно-посадочная полоса. А бригады экстренных спецслужб работают над восстановление электроснабжения города. Пока без света по-прежнему остаются 1,6 тысяч домов и предприятий.