2018-11-28T17:05:41+03:00
Политика

Италия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции в Марокко

Итальянское правительство уверено, что решение по мигрантам должно приниматься в парламенте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Италия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции в МароккоИталия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции в МароккоФото: REUTERS
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Италия не будет принимать участие в предстоящей конференции в Марракеше, где главы государств подпишут глобальный пакт ООН по миграции. Джузеппе Конте, премьер Италии, отметил, что решение по этому вопросу должно приниматься только в парламенте страны.

- Всемирный пакт о миграции — это документ, рассматривающий темы и вопросы, которые часто обсуждают сами граждане. Мы считаем целесообразным провести обсуждение в парламенте и принять решения, основываясь на итогах подобной дискуссии, как это ранее сделала Швейцария, - прокомментировал Конте.

Также премьер заметил, что Италия оставит за собой право присоединиться или нет к соглашению только после того, как по поводу него выскажется парламент.

Эту инициативу одобрил и вице-премьер Италии, глава МВД, Маттео Сальвини. В эту среду он выступал в нижней палате законодательного органа, где полностью поддержал выбор Швейцарии, сообщает "РИА-Новости".

- Итальянское правительство не поедет в Марракеш и ничего не будет подписывать, потому что это обсуждение так важно, что не заслуживает того, чтобы быть выбором только правительства. Пакт по миграции должен обсуждаться в этом зале, - заявил Маттео Сальвини.

В декабре этого года соглашение о миграции должно быть одобрено в Марокко. Еще в 2017 году США вышли из этого соглашения. Дональд Трамп отметил, что решение по мигрантам совсем не соответствует миграционной политике в стране.

Это соглашение касается в первую очередь минимизации негативных факторов миграционных процессов, а также защиты и интеграции мигрантов.

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